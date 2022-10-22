В Нидерландах два человека погибли при столкновении судов

Два человека погибли и еще четверо получили травмы в результате столкновения парома и водного такси в Нидерландах. Об этом сообщила в пятницу журналистам мэр муниципалитета Терсхеллинг Каролина ван де Пол, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Два человека погибли, - констатировала она. - Один человек получил тяжелые травмы, и еще трое - легкие травмы. Все они доставлены в близлежащую больницу. Два человека числятся пропавшими без вести, в том числе 12-летний ребенок".

Столкновение произошло в пятницу утром к западу от острова Терсхеллинг в Северном море. На борту парома находилось 27 человек, на борту такси - восемь человек. В результате столкновения небольшое такси перевернулось на бок, и несколько человек упали за борт.