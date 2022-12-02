Резкое похолодание может усилить конкуренцию за СПГ между Европой и Азией

Похолодание в Европе и Азии может увеличить конкуренцию за сжиженный природный газ (СПГ), которым страны Европы пытаются заменить российское топливо. Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, цены на СПГ в Азии выросли на фоне необычно холодной погоды, установившейся в некоторых частях Китая. Кроме того, снижение температуры воздуха до -47 градусов Цельсия наблюдается в Монголии.

Что касается Европы, то она сталкивается с арктическим антициклоном, который, по прогнозам метеорологов, останется на континенте как минимум на протяжении двух первых недель декабря. Это станет серьезным испытанием для европейских газовых систем. "Холодное начало декабря приведет к увеличению спроса в Центральной и Северной Европе, и эта ситуация может сохраниться во второй половине месяца", - отметил Мэтью Дросс, метеоролог компании Maxar.

По словам сотрудника Weather Co. Оливии Берч, холод охватит главным образом Северную Европу. "Повышение спроса на отопление более вероятно в северных районах Великобритании, Северной Европе, Скандинавии и западной части России", - сказала метеоролог, добавив, что такая погода дает меньше возможностей рассчитывать на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и гидроэнергия.

Агентство напомнило, что теплая осень позволила европейским странам заполнить газохранилища в среднем на 94%.