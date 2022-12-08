Британский регулятор оштрафовал трейдеров на $730 тыс. за манипуляции на рынке

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании оштрафовало трех трейдеров за манипуляции на рынке на £600 тыс. ($730 тыс.) и запретило им продолжать деятельность. Об этом в четверг сообщила газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Такое решение принято в отношении Диего Урра, Хорхе Лопеса Гонсалеса и Пуджана Шета из дочерней компании фирмы Mizuho Financial Group. По данным управления, шесть лет назад трейдеры разместили на рынке "вводящие в заблуждение крупные ордеры" на фьючерсы, касающиеся итальянских гособлигаций, которые они не собирались исполнять. Подобные действия оказали впоследствии негативное воздействие на рынок ценных бумаг.

"Такие манипуляции серьезно подорвали целостность рынка", - указал надзорный орган.

По данным издания, трейдеры опротестовали решение в апелляционном трибунале, где будут заслушаны обе стороны.