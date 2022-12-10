В Чехии при пожаре в пансионате для престарелых и инвалидов погиб один человек

Пожар в пансионате для престарелых и инвалидов, при котором погиб один человек, произошел в поселке городского типа Либштат на севере Чехии. Об этом сообщило в субботу информационное агентство CTK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Из пансионата было эвакуировано 46 постояльцев. Они, после врачебного обследования, будут временно размещены в здании местной школы в Либштате. Врачи определят необходимость направления некоторых из них в больницу.

Пожар в здании пансионата возник в пятницу вечером. Информация о нем поступила к пожарным и спасателям в 21:30 (00:30 суббота). Причины возникновения огня расследует полиция.