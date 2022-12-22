Французский регулятор оштрафовал Microsoft на €60 млн

Национальная комиссия по информационным технологиям и гражданским свободам (CNIL) оштрафовала ирландский офис американской компании Microsoft на €60 млн. Как сообщается в коммюнике, которое в четверг распространил регулятор, это связано с отказом компании упростить процедуру отказа от предоставления пользователями своих данных через файлы cookie (небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После жалобы на условия отказа от cookie в поисковике bing.com <...> было установлено, что при посещении сайта эти файлы скачиваются на компьютер пользователя без его согласия. Также было замечено отсутствие кнопки, позволяющей отказаться от принятия cookie так же легко, как и согласиться на это", - говорится в заявлении регулятора.

Запрос в Microsoft не привел к изменению ситуации, вследствие чего и был наложен соответствующий штраф. Его размер объясняется "масштабом обработки, числом лиц, чьи данные были собраны, и прибылью, которую компания получила от доходов от рекламы, косвенно поступивших от данных, собранных с помощью файлов cookie". Кроме того, компании предписано в течение трех месяцев внедрить механизм, запрашивающий разрешение на отправку таких файлов пользователям из Франции. По истечении этого срока в случае невыполнения требования компания должна будет платить по €60 тыс. сверх назначенного штрафа за каждый день просрочки.