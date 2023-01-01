МВД Франции сообщило о задержании около 500 человек в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь во Франции правоохранители задержали 490 человек, в ходе беспорядков было сожжено 690 автомобилей. Сообщение об этом появилось в Twitter-аккаунте министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отметил глава французского МВД, 2022 год стал годом, в котором в новогоднюю ночь было сожжено наименьшее число автомобилей и произведено наибольшее число задержаний.

Как уточнил Дарманен, в новогоднюю ночь во Франции было задействовано 90 тыс. полицейских и жандармов. Кроме того, известно о нескольких пострадавших со стороны правоохранителей.