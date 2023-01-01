Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Европа

МВД Франции сообщило о задержании около 500 человек в новогоднюю ночь

Европа Материалы 1 января 2023 20:29 (UTC +04:00)
МВД Франции сообщило о задержании около 500 человек в новогоднюю ночь

Читайте Trend в

В новогоднюю ночь во Франции правоохранители задержали 490 человек, в ходе беспорядков было сожжено 690 автомобилей. Сообщение об этом появилось в Twitter-аккаунте министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отметил глава французского МВД, 2022 год стал годом, в котором в новогоднюю ночь было сожжено наименьшее число автомобилей и произведено наибольшее число задержаний.

Как уточнил Дарманен, в новогоднюю ночь во Франции было задействовано 90 тыс. полицейских и жандармов. Кроме того, известно о нескольких пострадавших со стороны правоохранителей.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости