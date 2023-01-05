Норвегия и Германия договорились нарастить объемы производства возобновляемой энергии

Норвегия и Германия расширяют сотрудничество с целью увеличения производства возобновляемой энергии и развития "зеленой" промышленности. Об этом в четверг сообщила пресс-служба норвежского правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По итогам встречи между членами правительства Норвегии и вице-канцлером ФРГ, министром по делам экономики и защиты климата Робертом Хабеком была подписана декларация о стратегическом сотрудничестве между норвежской компанией Equinor и немецкой RWE в области энергетической безопасности и декарбонизации.

"Энергетический кризис подчеркнул важность Норвегии как надежного поставщика газа в Европу, но он также подчеркнул необходимость ускорения перехода на возобновляемые источники энергии. <...> Наши совместные усилия помогут нам достичь общих целей "зеленой" индустриализации и снижения выбросов", - сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Стороны договорились расширить сотрудничество в области производства водорода, аккумуляторных технологий, улавливания и хранения углерода, а также ветроэнергетики, отметили в норвежском правительстве.

Норвегия - один из ключевых поставщиков энергоресурсов в Европу. В настоящее время страна увеличила объемы добычи углеводородов в связи с приостановкой Россией поставок топлива в ряд стран ЕС. Equinor стала крупнейшим поставщиком газа в Европейский союз после существенного сокращения поставок "Газпромом".