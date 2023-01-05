Метеослужба Британии назвала 2022 год самым жарким за всю историю наблюдений

Прошедший 2022 год назван в Великобритании самым жарким за всю историю наблюдений, при этом впервые среднегодовая температура превысила отметку в 10 градусов выше ноля по Цельсию. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в четверг Метеорологической службой Соединенного Королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Данные по температуре в 2022 году привели к промежуточному показателю в 10,03 градуса по Цельсию, самому высокому с момента начала наблюдений в 1884 году. Это делает [температуру в минувший] год на 0,89 градуса выше среднего значения 1991-2020 годов и на 0,15 градуса выше предыдущего рекорда в размере 9,88 градуса, зафиксированного в 2014 году", - отмечается в исследовании.

Как отмечается, если убрать фактор влияния на климат антропогенного фактора, то подобные жаркие года происходили бы не чаще раза в 500 лет, но "при нынешнем климате возможны каждые три-четыре года". Как заметили в метеослужбе, с 1884 года, когда среднегодовые температуры начали отслеживать в масштабах всего Соединенного Королевства, 10 наиболее жарких годов приходились на период с 2003 по 2022 год.

В июне и июле этого года в Соединенном Королевстве и во многих других странах Европы установилась аномально жаркая погода. 19 июля температура в Великобритании трижды обновила исторические максимумы. Предыдущий рекорд в 38,7 градуса, установленный в 2019 году в Кембридже, был превышен на 1,6 градуса. Сначала в поселке Чарлвуд (графство Суррей, Юго-Восточная Англия) столбики термометров достигли отметки 39,1 градуса, затем воздух в лондонском аэропорту Хитроу прогрелся до 40,2 градуса, а чуть позже было объявлено, что температура в Конингсби (графство Линкольншир) преодолела отметку 40,3 градуса.