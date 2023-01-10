Великобритания сократит размер господдержки бизнеса на фоне снижения цен на газ

Правительство Великобритании ограничит объем государственной помощи предприятиям на уровне £5,5 млрд ($6,7 млрд) на фоне снижения оптовых цен на газ до показателей начала 2022 года. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Минфина Соединенного Королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В нем отмечается, что текущая шестимесячная программа помощи, рассчитанная до конца марта и названная в сообщении "неприемлемо дорогой", обойдется правительству в £18,4 млрд ($22,4 млрд). Новый размер господдержки будет действовать в течение следующего финансового года, который завершится в марте 2024 года.

"Моим главным приоритетом является борьба с растущей стоимостью жизни, с чем сталкиваются семьи и предприятия. Это означает [необходимость] принимать тяжелые решения, чтобы снизить инфляцию и в то же время предоставить столько поддержки семьям и бизнесу, сколько мы можем", - сказал министр финансов Джереми Хант.

Согласно отчету Национальной статистической службы, инфляция в Соединенном Королевстве составила в ноябре 10,7% в годовом исчислении.