Британия передаст Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели

Великобритания передаст в ближайшие недели 14 танков Challenger 2 Украине и значительно усилит свою дипломатическую активность в мире с целью увеличения поставок вооружения Киеву со стороны союзников, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Отправляя танки Challenger 2 на Украину, мы начинаем выходить на новый уровень поддержки, оказываемой Соединенным Королевством. В ближайшие недели эскадрон из 14 танков будет направлен в страну после того, как премьер-министр [Риши Сунак] сообщил президенту [Украины Владимиру] Зеленскому, что Великобритания предоставит Украине дополнительную поддержку в войне, которая ведется на суше, - отмечается в опубликованной в ночь на воскресенье стратегии Великобритании по Украине. - Ожидается, что за этим последуют около 30 AS90 - больших самоходных гаубиц, которые управляются пятью артиллеристами. Министр обороны завтра (в понедельник) представит дополнительные детали, касающиеся пакета оказываемой [Киеву] помощи в Палате общин". "В ближайшие дни Соединенное Королевство начнет обучать военнослужащих ВСУ тому, как использовать [передаваемые им] танки и гаубицы", - говорится в коммюнике.