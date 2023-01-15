Макрон планирует посетить Республику Корея

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен посетить Республику Корея как можно скорее и провести встречу со своим коллегой Юн Сок Ёлем.

Об этом сообщил южнокорейский посол в Париже Чхве Чжэ Чхоль после состоявшейся 13 января церемонии вручения верительных грамот французскому лидеру, передает в воскресенье агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Макрон попросил выразить особые пожелания президенту Юн Сок Ёлю, сказав, что он хотел бы посетить Республику Корея как можно скорее и получить возможность обсудить развитие двусторонних отношений", - приводит его слова агентство.