В Британии в 2022 году сократилось производство автомобилей на 9,8%

Производство автомобилей в Великобритании сократилось на 9,8% в 2022 году на фоне перебоев в мире с поставкой полупроводников и структурных изменений, отрицательно сказывающихся на выпуске продукции. Об этом говорится в распространенном в четверг годовом отчете британского Общества производителей и продавцов автомобилей (Society of Motor Manufacturers and Traders), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, всего с британских конвейеров в прошлом году сошли 775 тыс. автомобилей. Одновременно производство электрических автомобилей в 2022 году достигло рекордного показателя в 234 тыс., что означает рост на 4,5% по сравнению с 2021 годом. Всего на автомобили на электротяге пришлось 30,2% от собранных машин.

Как отмечается в отчете, 78,3% произведенных в Соединенном Королевстве автомобилей предназначались на экспорт, показатели которого, однако, снизились. В 2022 году за рубеж было отгружено на 14% автомобилей меньше, чем годом ранее. Основными рынками для британской автомобильной продукции стал Евросоюз (на него пришлось 57,6% экспорта). За ним идут США (13,3%) и Китай (8,7%).