МВФ спрогнозировал рост в зоне евро в 2023 и 2024 годах

Экономический рост в зоне евро составит 0,7% в текущем году и 1,6% - в следующем. Такой прогноз содержится в опубликованном в понедельник обновлении к докладу Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах развития мировой экономики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Рост в зоне евро достигнет минимального уровня в 0,7% в 2023 году, прежде чем повыситься до 1,6% в 2024-м", - говорится в документе.

"Пересмотр прогноза [роста] на 0,2% в сторону увеличения на 2023 год отражает последствия более быстрого повышения [учетных] ставок Европейским центральным банком и размывания реальных доходов [населения], компенсирующихся сохраняющимися [позитивными] результатами 2022 года, более низкими оптовыми ценами на энергоносители и дополнительными объявлениями о налогово-бюджетной поддержке покупательской способности в виде контроля над ценами на энергоносители и переводов наличных средств", - отмечают специалисты фонда.