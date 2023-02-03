British Airways запретила пилотам делать фото для соцсетей во время полета

Британская авиакомпания British Airways запретила членам экипажей своих самолетов публиковать в социальных сетях фотографии, сделанные во время полета. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в четверг газета The Times, которая ознакомилась с правилами, сформулированными в новом шестистраничном внутреннем документе.

Так, пилотам и бортпроводникам указано не распространять потенциально "деликатную информацию, которая несет угрозу бизнесу компании, ее клиентам, сотрудникам" или самому автору фото. Как уточняется, под этой информацией имеются в виду полетные планы и любая техническая документация, а также "все, что снято в кабине пилота (без предварительного согласия), бортовая кухня во время обслуживания, личные расписания смен или графики дежурств".

Капитан воздушного судна в British Airways Дэйв Уолсворт, который имеет в Twitter более 112 тыс. подписчиков, после вступления в силу новых правил написал об этом твит. "К сожалению, по причине новых принятых правил компании мне и моим коллегам больше нельзя делать посты, когда мы "выполняем профессиональные обязанности" в British Airways. Так что моим постам во время полетов, фото и видео пришел конец. Спасибо за все милые комментарии на протяжении лет", - написал пилот.

Как пишет газета, после этого в социальных сетях стали распространяться мнения о том, что руководство авиаперевозчика пытается заставить своих сотрудников молчать. Однако в British Airways эти обвинения отвергли. "Мы не препятствуем тому, чтобы наши коллеги делали публикации в социальных сетях. На самом деле все, скорее, наоборот. Мы даем нашим сотрудникам ясность по поводу того, что уместно и когда, - приводит издание слова представителя авиакомпании. - Например, когда наши коллеги управляют самолетом, они ответственны за безопасность всех на борту. Не будет безосновательным попросить их подождать до их перерыва, чтобы сделать фотографии".