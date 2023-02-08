TotalEnergies отчиталась о рекордной прибыли на уровне $20,5 млрд в 2022 году

Чистая прибыль французской энергетической TotalEnergies в 2022 году достигла $20,5 млрд против $16 млрд в 2021 году, следует из опубликованного в среду отчета компании. В нем отмечается, что это самый высокий показатель за всю историю компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Этот результат мог быть еще выше, если бы компания не начала сворачивать деятельность в России на фоне европейских санкций, отмечает TotalEnergies. Вместе с российскими операциями чистая прибыль могла составить $36,2 млрд.

"Несмотря на снижение по сравнению с предыдущим кварталом из-за неопределенности в отношении перспектив спроса, цены на нефть и газ, как и маржа нефтепереработки, оставались высокими в четвертом квартале на рынках с ограниченным предложением", - заявил исполнительный директор компании Патрик Пуянне. По его словам, это обусловлено как благоприятной для компании обстановкой на энергетических рынках и ее уникальным положением в Европе, так и ростом добычи углеводородов (на 5%) и продаж СПГ (на 22%).

В то же время, согласно отчету, чистая прибыль в четвертом квартале снизилась до $3,3 млрд (на 44% меньше по сравнению с четвертым кварталом 2021 года). Этот спад обусловлен амортизацией в размере $4,1 млрд, связанной с "деконсолидацией" активов TotalEnergies в российском "Новатэке".

Средний уровень добычи углеводородов компанией за 2022 год снизился на 2% по сравнению с 2021 годом и составил 2,765 млрд б/с в нефтяном эквиваленте. Выработка электроэнергии составила 33 ТВт-ч, увеличившись на 57%, и к концу 2022 года было установлено почти 17 ГВт валовой мощности возобновляемых источников энергии.