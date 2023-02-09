Мадрид хочет принять штаб-квартиру органа ЕС по борьбе с отмыванием денег

Мадрид претендует на то, чтобы стать штаб-квартирой нового Европейского управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщила в четверг министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, глава правительства королевства Педро Санчес направил письмо председателю Европейского парламента (ЕП) Роберте Метсоле. "Хочу также объявить, что [испанский] председатель направил послание главе ЕП, поддерживая кандидатуру Мадрида, чтобы он стал штаб-квартирой Европейского управления [по борьбе с] отмыванием денег и финансированием терроризма", - сказала Марото в интервью телеканалу Telemadrid.

Как ранее сообщало правительство страны, ЕС согласился создать специальный орган, который бы занимался борьбой с отмыванием денежных средств.