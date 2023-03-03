Число погибших при столкновении двух поездов в Греции увеличилось до 57

Число погибших при столкновении пассажирского и грузового поездов в Греции выросло до 57, ещё 56 человек числятся пропавшими без вести. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Life, сообщает местный телеканал ERT, ссылаясь на заявление пожарной службы.

"На данный момент не опознаны 56 погибших", — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, также 48 пострадавших в настоящее время находятся в больницах, из них шестеро в тяжёлом состоянии лежат в реанимации. В общей сложности в двух поездах находилось 354 человека (342 пассажира и 12 работников).

Напомним, в Греции в ночь на 1 марта возле города Лариса столкнулись пассажирский поезд и грузовой состав. В результате три вагона сошли с рельсов, после крушения начался пожар. В стране объявлен трёхдневный траур. Прежний министр транспорта Костас Караманлис покинул должность сразу же после железнодорожной катастрофы.