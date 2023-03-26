Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Европа

В Германии забастовка в понедельник грозит остановить движение транспорта в стране

Европа Материалы 26 марта 2023 18:30 (UTC +04:00)
В Германии забастовка в понедельник грозит остановить движение транспорта в стране

Читайте Trend в

Жители Германии в воскресенье активнее перемещаются по стране, многие следующие по внутренним маршрутам поезда забиты пассажирами - люди стремятся попасть в необходимые им места назначения до начала крупной забастовки сотрудников транспорта, передают западные СМИ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Ожидается, что в понедельник, 27 марта многие сотрудники транспортной сферы, от железнодорожников до сотрудников аэропортов и общественного транспорта в городах, планируют принять участие в общенациональной забастовке. Эта забастовка, как ожидается, на сутки остановит движение транспорта в стране.

Профсоюзы Германии призвали тысячи работников транспортной отрасли принять участие в стачке и потребовать повышения уровня оплаты труда - чтобы справиться с высокой инфляцией. Так, в профсоюзе Verdi заявили, что обратились с призывом выйти на забастовку к 120 тыс. человек, а в профсоюзе EVG, защищающем права железнодорожников Германии, - к 230 тыс. человек.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости