Уровень запасов газа в хранилищах Испании составил рекордные 78% к концу зимнего сезона

Уровень запасов природного газа в испанских хранилищах за день до завершения зимнего сезона составляет рекордные 78%. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные испанской энергетической компании Enagas, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Испанские подземные хранилища были заполнены на 93% в начале зимы и остаются на историческом уровне около 78% за день до окончания зимнего сезона, а заводы по регазификации, которые в 2022 году получали сжиженный природный газ из 19 различных источников, имели средний уровень заполненности около 70%", - уточнили в компании.

По версии Enagas, благодаря заводам по регазификации в 2022 году цены на природный газ в Испании были одними из самых низких во всем Евросоюзе с момента начала конфликта на Украине. "Это позволило сэкономить на счетах за электроэнергию в стране примерно €10 млрд", - заверили в Enagas.