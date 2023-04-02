В Афганистане под стражей содержатся трое граждан Великобритании

Власти Афганистана содержат под стражей троих граждан Великобритании. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу вечером сообщил британский телеканал Sky News.

В МИД королевства подтвердили, что в стране, где у власти с августа 2021 года находится движение "Талибан", действительно были задержаны несколько британцев.

"Мы прикладываем все усилия для того, чтобы обеспечить консульский доступ для задержанных в Афганистане британских граждан и оказываем поддержку их семьям", - заявили журналистам в ведомстве.

По данным телеканала, среди задержанных - 23-летний видеоблогер Майлз Ратледж, получивший известность благодаря "туристическим поездкам" в горячие точки. Он находился в Кабуле во время падения прозападного правительства и возращения "Талибана" к власти и был эвакуирован британскими военными. В марте он перестал публиковать записи в социальных сетях, предположительно вернувшись в Афганистан.

Второй находящийся в стране под стражей обладатель британского паспорта - 53-летний медик Кевин Корнуэлл, работающий на благотворительную организацию. Он был задержан разведслужбами "Талибана" 11 января. Sky News сообщает, что он обвиняется в незаконном владении оружием. По словам представителя пытающейся оказать задержанным помощь НКО Presidium Network Скотта Ричардса, у британца была лицензия на пистолет, хранившийся в его гостиничном номере, но она могла потеряться в ходе обыска, устроенного афганскими силовиками. Третий задержанный британец - управляющий гостиницы в Кабуле, имя и причины задержания которого не называются.

"Пока что не было какого-либо значимого контакта [с задержанными], у международных мониторинговых агентств нет к ним доступа", - заявил Ричардс.