Во Франции пострадали более тысячи полицейских и пожарных за две недели протестов

Более тысячи сотрудников полиции, жандармерии и пожарной охраны получили ранения во второй половине марта при пресечении массовых беспорядков, возникавших в ходе манифестаций против пенсионной реформы. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в интервью воскресному еженедельнику Le Journal du Dimanche, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С 16 марта 1 093 сотрудника полиции, жандармерии и пожарной охраны получили ранения, - сказал Дарманен. - Было совершено более 2,5 тыс. поджогов и 316 нападений на общественные учреждения".

Он подчеркнул, что сотрудники полиции "применяют силу только в ответ на чрезвычайно жестокие атаки профессиональных погромщиков, которые уничтожают имущество и нападают на полицейских".

Дарманен отметил, что с начала социальных протестов службы собственной безопасности полиции и жандармерии возбудили 38 дел по фактам возможных нарушений со стороны сотрудников правоохранительных органов. "В 2020 году 101 полицейский и жандарм получил наказание за чрезмерное применение силы, в 2021 году - 111 человек", - добавил Дарманен, напомнив, что в стране насчитывается около 250 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Проект пенсионной реформы, предусматривающий повышение во Франции возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет и отмену ряда специальных пенсионных режимов, был представлен в январе. Эта инициатива вызвала манифестации и забастовки по всей стране. 10-й день общенациональной акции протеста состоялся во Франции 28 марта и собрал, по данным МВД, около 750 тыс. человек. Следующие демонстрации намечены на 6 апреля.