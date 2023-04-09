В Англии могут отменить до 350 тыс. медицинских приемов из-за забастовки интернов

Более 350 тыс. медицинских приемов и операций могут быть отменены в Англии из-за забастовки десятков тысяч врачей-интернов, которая должна пройти с 11 по 14 апреля.

Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, такую оценку приводят представители Национальной службы здравоохранения Англии, слова которых приводит в воскресенье газета The Sunday Times.

По информации издания, ситуация ухудшается из-за пасхальных каникул. Это привело к тому, что многие из медицинских работников, которые выходили на замену бастующих коллег во время аналогичной 72-часовой стачки в марте, на этот раз не смогут прийти на помощь. Предыдущая забастовка уже привела к отмене 175 тыс. приемов у врачей и операций.

Главный врач Национальной службы здравоохранения профессор Стивен Поуис, слова которого приводит издание, считает, что забастовки приведут к "не имеющим сравнения перебоям".

Переговоры Минздрава королевства с представляющей интересы врачей-интернов Британской медицинской ассоциацией не принесли плодов. Правительство назвало требования профсоюза поднять зарплаты на 35% "непомерно высокими".

Волна забастовок, вызванных резким удорожанием жизни (инфляция по итогам 2022 года составила 10,5%) и падением реальных доходов, охватила Соединенное Королевство в конце 2022 года. В стачках, помимо медработников, принимают участие железнодорожники, водители автобусов, пограничники, почтальоны, учителя, преподаватели университетов и представители ряда других профессий. Британские власти неоднократно заявляли, что не могут позволить себе поднять зарплаты занятых в госсекторе людей до уровня инфляции, поскольку подобные меры приведут к дальнейшему росту цен в стране и создадут непомерную нагрузку на бюджет.