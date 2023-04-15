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В Бордо автомобиль въехал в толпу

Европа Материалы 15 апреля 2023 14:42 (UTC +04:00)
В Бордо автомобиль въехал в толпу

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Автомобиль въехал в толпу в Бордо в пятницу вечером, в результате инцидента пострадали шесть человек. Об этом в субботу сообщила радиостанция France Bleu, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, водитель выполнял автомобильные трюки, но не справился с управлением на входе в поворот и сбил шесть человек, наблюдавших за заездом. Двое из шести пострадавших, 18-летние юноша и девушка, получили тяжелые травмы.

Виновник происшествия и трое находившихся в автомобиле пассажиров были задержаны в Басне (департамент Жиронда).

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