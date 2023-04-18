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Выступление Макрона с оправданием пенсионной реформы вызвало стихийные протесты

Европа Материалы 18 апреля 2023 07:30 (UTC +04:00)
Выступление Макрона с оправданием пенсионной реформы вызвало стихийные протесты

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После телевизионного обращения президента Франции Эммануэля Макрона к нации в ряде городов страны стихийно образовались колонны протестующих, сообщает газета Le Monde, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

По данным столичной префектуры полиции, в Париже на улицы вышли около 2 тыс. манифестантов. Издание отмечает продолжение в разных местах города "кастрюльных концертов" - грохота железной посуды, которым до этого сопровождалось выступление Макрона.

В Ренне, передает Le Monde, во время выступления президента перед мэрией собралось около 700 человек с кастрюлями и сковородками, путь протестующим преграждал внушительный полицейский заслон. Но с окончанием обращения Макрона собравшиеся не прекратили греметь.

В Лионе перед мэрией собрались до 600 человек, несколько сотен протестующих пришли к мэрии Марселя. В Нанте власти насчитали более 800 манифестантов.

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