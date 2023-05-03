Верховный суд Греции допустил до выборов 36 партий и коалиций

Верховный суд Греции по гражданским и уголовным делам (Ареопаг) допустил во вторник 36 политических партий и коалиций, а также одного самостоятельного кандидата Стефаноса Проитсиса до парламентских выборов 21 мая, запретив участвовать в них 13 партиям и одному отдельному кандидату. Об этом сообщила газета "Эфимерида тон синдактон", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, в числе тех, кто получил одобрение, - все шесть партий предыдущего состава парламента, который был распущен 22 апреля в связи с предстоящими выборами: правящая правоцентристская партия "Новая демократия", возглавляемая премьером Кириакосом Мицотакисом, главная оппозиционная партия "Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс" (СИРИЗА - ПА) экс-премьера Алексиса Ципраса, а также ПАСОК - Движение перемен, Коммунистическая партия Греции (КПГ), "Эллиники лиси" ("Греческое решение") и МЕРА25.

При этом Ареопаг запретил участие в предстоящих выборах ультраправой партии "Эллинес" ("Греки"), но разрешил это сделать партии EAN такого же толка. "Эллинес" была создана бывшим членом парламента от ультраправой партии "Хриси авги" ("Золотая заря") Илиасом Касидиарисом, отбывающим 13-летний срок заключения за участие в преступной организации. При этом Касидиарис, отказавшийся от места лидера "Эллинес" в пользу бригадного генерала в отставке Димитриса Хатзилиадиса, написал в социальных сетях, что будет кандидатом от партии в одном из афинских округов. Кроме того, на случай отказа в регистрации заявки "Эллинес" на участие в выборах свою собственную заявку подала партия ЕАН того же толка, которую возглавляет почетный заместитель прокурора Ареопага Анастасиос Канеллопулос.

Всего заявки на участие в выборах подавали 50 политических организаций и кандидатов - 38 партий, 10 партийных коалиций и 2 самостоятельных кандидата. В целом из них не допущены до выборов 13 партий и 1 самостоятельный кандидат. В основном это малоизвестные партии, многие из которых были зарегистрированы незадолго до объявления выборов.