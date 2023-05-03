Air Moldova приостановила полеты и продажу билетов

Авиакомпания Air Moldova объявила о приостановке рейсов и продажи билетов на неопределенный срок. Об этом сообщается на странице перевозчика в Facebook, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Решение принято в связи с объявлением ускоренной реструктуризации авиакомпании для избежания банкротства. Отмечается, что возобновление деятельности будет возможно в течение 3 дней после решения суда.

В сообщении уточнили, что если суд примет запрос об ускоренной реструктуризации, то компания сможет возобновить рейсы и продажу билетов. Инвесторы готовы вложить 50 миллионов долларов — это поможет решить финансовые проблемы.