На Кипре откроют представительство ФБР

Представительство американского Федерального бюро расследований (ФБР) будет открыто на Кипре в ближайшее время. Об этом сообщила в понедельник газета Politis, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, американские правоохранители будут располагаться в здании посольства США по соседству с резидентурой ЦРУ и основное внимание сконцентрируют на контртеррористической деятельности и борьбе с преступностью.

Недавно сотрудники ФБР побывали на острове для изучения обстановки, после чего было принято окончательное решение открыть постоянно действующее представительство. Как отмечает издание, данное решение, на котором особенно активно настаивали кипрские власти, отражает уровень нынешних отношений между Вашингтоном и Никосией, которые еще больше укрепились после полного снятия американского эмбарго на поставки вооружений на остров.

Кипрские власти в последнее время активно расширяют сотрудничество с США, в том числе в военной сфере.