Ирландский регулятор оштрафовал Meta на €1,2 млрд

Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала компанию Meta на €1,2 млрд из-за передачи персональных данных пользователей в США. Об этом в понедельник сообщил Европейский совет по защите прав данных на своем сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В соответствии с обязательным решением Европейского совета по защите данных Meta была оштрафована на €1,2 млрд по результатам расследования, проведенного Ирландской комиссией по защите данных в отношении ее сервиса Facebook", - говорится в сообщении. Также компании предписывается провести передачу данных в соответствии с правилами ЕС.

Отмечается, что это самый крупный штраф за несоблюдение правил конфиденциальности Евросоюза.

Как сообщает агентство Reuters, Meta будет обжаловать решение и добиваться отсрочки исполнения постановления через суд.

В ноябре 2022 года ирландский регулятор оштрафовал Meta на 265 млн евро за нарушение правил конфиденциальности Евросоюза, а общий размер штрафов, наложенных комиссией на компанию, достиг €1 млрд. Согласно законодательству ЕС, регуляторы сообщества, ответственные за соблюдение конфиденциальности информации, имеют право взимать штрафы в размере до 4% от годового дохода компаний за самые серьезные нарушения.