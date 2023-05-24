Полиция ФРГ провела обыски у активистов движения Letzte Generation по всей Германии

Правоохранительные органы ФРГ провели в среду утром обыски у активистов радикального экологического движения Letzte Generation по всей Германии. Об этом сообщила газета Bild, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, сотрудники полиции провели обыски в общей сложности на 15 объектах. В создании или поддержке преступного объединения подозревают как минимум семь участников движения, пишет газета.

В последнее время акции Letzte Generation становятся все более радикальными. На протяжении нескольких недель они постоянно - почти каждый день - блокируют движение автотранспорта в Берлине. Во вторник активисты облили краской штаб-квартиру входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии в столице ФРГ.

Из-за действий радикалов приостанавливали работу аэропорты Берлина и Мюнхена, в музеях они портили произведения искусства. В декабре 2022 года представители движения спилили верхушку рождественской ели возле Бранденбургских ворот в Берлине, в феврале свалили дерево перед ведомством канцлера. В марте они также облили черной краской стеклянную инсталляцию с выгравированными статьями Конституции ФРГ, расположенную у здания Бундестага в Берлине.