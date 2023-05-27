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ЕК применит закон против Илона Маска после выхода Twitter из системы контроля соцсетей

Европа Материалы 27 мая 2023 14:16 (UTC +04:00)
ЕК применит закон против Илона Маска после выхода Twitter из системы контроля соцсетей

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Еврокомиссия угрожает Илону Маску применить законные меры за решение Twitter выйти из добровольного кодекса ЕС против дезинформации, сообщает Trend.

Бретон предупредил: "Twitter покидает добровольный кодекс ЕС по борьбе с дезинформацией. Вы можете пытаться уклоняться, но не удастся скрыться. С 25 августа борьба с дезинформацией станет обязательной в рамках Акта о цифровых услугах. Наши команды будут готовы применить закон", - предупредил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон

Кодекс ЕС по борьбе с дезинформацией требует, чтобы операторы социальных сетей автоматически удаляли контент, который проверенные западные организации по факт-чекингу отметили как некорректный.

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