В аэропортах Британии вновь заработали автоматические системы погранконтроля

БАКУ /Trend/ - Автоматизированные системы пограничного контроля, которые вышли из строя в пятницу вечером во всех аэропортах Великобритании, полностью восстановили свою работу, сообщило в субботу вечером МВД Соединенного Королевства, передает Trend.

В результате технического сбоя в системе пограничного контроля, автоматическая проверка паспортов прибывающих в страну лиц была недоступна. Однако в МВД Соединенного Королевства заявили, что автоматические системы паспортного контроля снова функционируют в нормальном режиме. Ведомство также выразило благодарность пассажирам, которых затронул сбой, за их терпение.

Автоматизированные системы пограничного контроля позволяют быстрее проходить контроль большому числу пассажиров, в основном обладателям британских и европейских паспортов, без участия сотрудников пограничной службы. Для этого необходимо отсканировать паспорт и пройти проверку при помощи системы распознавания лиц. Эти автоматические системы обрабатывают значительную часть пассажиропотока в аэропортах и морских портах Великобритании, составляющую 60-80%.

Из-за сбоя в аэропортах и в Дувре, куда прибывают паромы из Франции, образовались значительные очереди. Пассажирам приходилось проводить в них от двух до трех часов, ожидая прохождения паспортного контроля.

Ситуацию также усложнили технические проблемы, с которыми столкнулась британская авиакомпания British Airways в предыдущие дни. В результате компьютерного сбоя, произошедшего 25 и 26 мая, было отменено более 160 рейсов, что затронуло десятки тысяч пассажиров. В эти дни аэропорты Великобритании также имели повышенную нагрузку из-за продолжительных выходных и начала сезона отпусков.