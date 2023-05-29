В Германии призывают активизировать использование древесины при отказе от нефти и газа

Германия должна активизировать переход на использование древесины в качестве топлива при отказе от нефти и газа. Как передает Trend, об этом заявил глава Немецкой ассоциации городов и муниципалитетов Герд Ландсберг.

В интервью газете Funke Ландсберг отметил, что ископаемые виды топлива, такие как газ и нефть, могут быть заменены в долгосрочной перспективе, поскольку древесина является возобновляемым источником. Он подчеркнул, что нельзя игнорировать эти перспективы по идеологическим причинам. Получение энергии из древесины является менее вредным для климата и способствует сокращению выбросов углекислого газа.

К 2045 году Германия стремится достичь климатической нейтральности и полностью перейти на зеленую энергетику. В рамках первых шагов власти страны планируют сократить использование ископаемого топлива для отопления зданий. В Министерстве экономики и энергетики разрабатывается специальный законопроект, согласно которому каждая новая система отопления должна обеспечивать 65% использование экологически чистой энергии с начала следующего года.

Однако население Германии, учитывая рост цен на энергию, в целом отрицательно относится к законопроекту, что отрицательно сказывается на рейтинге партии "Зеленых". Поддержка этой партии сейчас составляет около 15% избирателей, что является минимальным показателем с 2018 года.