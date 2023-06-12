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Явка на парламентских выборах Черногории составила 56,4%

Европа Материалы 12 июня 2023 06:27 (UTC +04:00)
Явка на парламентских выборах Черногории составила 56,4%

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БАКУ /Trend/ - По данным проевропейского Центра демократического перехода (CDT), явка избирателей на досрочных парламентских выборах в Черногории составила 56,4% к моменту закрытия избирательных участков в 20:00 по местному времени, передает Trend.

Согласно информации, около 305 760 избирателей проголосовали к этому времени.

Сравнивая с предыдущими парламентскими выборами 2020 года, где явка составила 76,6%, наблюдатели отмечают снижение явки.

Досрочные парламентские выборы в Черногории завершились в воскресенье.

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