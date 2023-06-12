Явка на парламентских выборах Черногории составила 56,4%

БАКУ /Trend/ - По данным проевропейского Центра демократического перехода (CDT), явка избирателей на досрочных парламентских выборах в Черногории составила 56,4% к моменту закрытия избирательных участков в 20:00 по местному времени, передает Trend.

Согласно информации, около 305 760 избирателей проголосовали к этому времени.

Сравнивая с предыдущими парламентскими выборами 2020 года, где явка составила 76,6%, наблюдатели отмечают снижение явки.

Досрочные парламентские выборы в Черногории завершились в воскресенье.