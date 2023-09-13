Латвия закрыла въезд для автомобилей с российскими номерами

БАКУ /Trend/ - С 12 сентября Латвия запретила въезд автомобилей, зарегистрированных в России. Отмечается, что таможенные органы будут конфисковывать автомобили в случае отказа лица вернуться в Россию или Беларусь.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Службы государственных доходов Латвии.

Отмечается, что запрет не коснется автомобилей с российскими номерами, которые через Латвию возвращаются из Евросоюза в РФ в случае, если транспорт не задекларирован в качестве товара и используется как средство передвижения.

В ведомстве напомнили, что до сих пор в Латвии действовал запрет на въезд тягачей и прицепов, зарегистрированных в России. Запрет не распространяется на грузовые машины российских компаний, которые перевозят товары через Латвию в Калининградскую область.

Водителям автомобилей с российскими номерами предлагается воздержаться от неоднократных попыток въехать в Латвию через различные погранпункты, потому что в стране действует уголовная ответственность за несоблюдение санкций.

В службе добавили, что запрет не коснется транспортных средств, предназначенных для дипломатических и консульских представителей Евросоюза и государств-членов ЕС, включая делегации, посольства и миссии.

Напомним, что 8 сентября Еврокомиссия (ЕК) опубликовала разъяснение, в котором сказано, что граждане России не могут въезжать на территорию ЕС на автомобилях с российскими регистрационными номерами. В этом документе ЕК сослалась на приложение к санкциям, в котором приведен список запрещенных к импорту вещей. Он включает одежду, обувь, средства личной гигиены и косметику.

Позднее в ЕК пояснили, что решение о конфискации имущества россиян таможенные службы стран ЕС принимают самостоятельно. Кроме того, ЕК разрешила не конфисковывать личные вещи российских туристов, даже если они запрещены для ввоза, но это не касается дорогих предметов, например, автомобилей.

Напомним, что ранее, 12 сентября, Литва предупредила, что будет конфисковывать автомобили с российскими номерами при въезде в страну.