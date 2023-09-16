Еврокомиссия не продлила эмбарго на импорт украинского зерна

БАКУ /Trend/ - Европейская комиссия не стала продлевать запрет на импорт украинского зерна, который действовал до 15 сентября.

Как передает Trend, Украина обязалась в течение 30 дней ввести регулирование (включая, например, систему экспортного лицензирования) для избежания массового вброса своей сельхозпродукции на европейский рынок.

До этого момента Украина должна ввести эффективные меры по контролю экспорта четырех групп товаров с целью предотвращения любых перекосов на рынках в соседних с ней государствах-членах ЕС.

Европейская комиссия заявила, что будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений до тех пор, пока эффективные меры со стороны Украины действуют и полностью работают.

Ранее решение отменить эмбарго приняла Болгария. Польша, Венгрия, Румыния и Словакия намерены продлить запрет.