Статус соответствия Испанского антидопингового агентства может быть отозван

БАКУ /Trend/ - Если определенные соответствующие действия не будут предприняты, Всемирное антидопинговое агентство может лишить Испанское антидопинговое агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Как сообщает Trend, об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«Управление хорошо осведомлено о текущих проблемах с Испанским антидопинговым агентством и внимательно следит за его деятельностью, чтобы обеспечить соблюдение Всемирного антидопингового кодекса. В рамках этого мы можем подтвердить, что существует ряд невыполненных действий. Это требование Испанскому антидопинговому агентству необходимо принять в срочном порядке. Неисполнение требования приведет к тому, что субъект будет подвергнут процедуре комплаенс", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Следует отметить, что испанское издание «Релево» заявило, что Испанское антидопинговое агентство нарушило правила взятия проб у спортсменов в период 2017-2022 годов и не проинформировало Всемирное антидопинговое агентство о положительных результатах анализа спортсменов. образцы.