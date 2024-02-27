Шольц отказал Украине в поставках ракет Taurus

БАКУ /Trend/ - Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна не будет поставлять Киеву ракеты Taurus. Как сообщает Trend , об этом он заявил на конференции, организованной агентством DPA.

«Германия является крупнейшим военным сторонником Украины в Европе. Это так и остается. Но ясно одно: мы не станем воюющей стороной – ни прямо, ни косвенно. Этими двумя принципами я руководствуюсь во всех своих решениях».

Канцлер Германии отметил, что есть другое оружие, которое нужно Украине больше, чем ракеты Taurus.

«Это очень дальнобойное оружие. И то, что делается для управления полетом ракет и сопровождения к цели со стороны британцев и французов, в Германии нельзя делать. И это знает каждый, кто сталкивался с этой системой».