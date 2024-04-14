Ситуация на Ближнем Востоке будет обсуждаться на внеочередном саммите ЕС

БАКУ /Trend/ - Руководство стран ЕС обсудит ситуацию на Ближнем Востоке в ходе внеочередного саммита Евросоюза, который состоится 17-18 апреля.

Как передает Trend, об этом председатель Европейского совета Шарль Мишель написал в соцсети X.

"Ситуация на Ближнем Востоке, включая Ливан, будет обсуждаться на Европейском совете на следующей неделе", - отметил он.

Мишель сделал это заявление после видеоконференции лидеров "большой семерки", организованной председательствующей в G7 Италией, в связи с ударами Ирана по Израилю.

Он сообщил, что участники совещания "единогласно осудили беспрецедентное нападение Ирана на Израиль". "Все стороны должны проявлять сдержанность. Мы продолжим все наши усилия по деэскалации", - подчеркнул глава Евросовета.