Президент Словакии рассказал о состоянии здоровья Роберта Фицо

БАКУ /Trend/ - Президент Словакии Петер Пеллегрини рассказал о состоянии здоровья премьер-министра страны Роберта Фицо, на которого было совершено покушение минувшим днем.

Как сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ, Петер Пеллегрини сказал, что навестил премьер-министра в больнице после покушения, врачи разрешили ему поговорить с Робертом Фицо несколько минут.

"Роберт Фицо, произнеся несколько фраз, почувствовал себя очень сильно уставшим", - рассказал он.

Напомним, что 15 мая на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. 71-летний писатель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в него, нанеся тяжелые ранения. Преступник был задержан.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!