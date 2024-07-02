БАКУ /Trend/ - Во Франции более 180 кандидатов отказались от участия во втором туре парламентских выборов.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

Депутаты предприняли этот шаг, чтобы не допустить победы оппонентов правой партии "Национальное объединение".

Напомним, что по итогам первых внеочередных парламентских выборов, состоявшихся накануне во Франции, ультраправая партия "Национальное объединение" заняла первое место, набрав 33,4 процента голосов. Левая партия "Новый народный фронт" заняла 2-е место с 27,98 процента голосов. Партия президента Франции Эмманюэля Макрона по итогам первого тура выборов заняла 3-е место с 20,76 процента голосов.

Представители Макрона и левых заявили о готовности выступить против партии "Национальное объединение" сразу после первого тура. Они призвали занявших третье место отказаться от участия во втором туре. По их мнению, таким образом голоса перейдут к основным противникам партии "Национальное объединение".

Лидер партии "Национальное объединение" Барделла осудил этот союз левых и сторонников Макрона, назвав его "бессовестной и неестественной тактикой".

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