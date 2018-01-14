В Израиле увидели готовность ряда стран ЕС усилить давление на Иран

14 января 2018 12:25 (UTC+04:00)

Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан верит словам президента США Дональда Трампа, заявившего, что он в последний раз продлил режим снятия санкций в рамках "ядерного соглашения" с Ираном, и подчеркнул, что Германия, Франция и Великобритания также подают сигналы о готовности усилить давление на иранский режим.

Ранее Трамп заявил, что в последний раз продлил режим снятия санкций и потребовал от Евросоюза участвовать в исправлении соглашения по иранскому атому, отметив, что сейчас наступил последний шанс для внесения изменений. Кроме того, Трамп назвал Иран главным спонсором терроризма и заявил о намерении законодательно закрепить жесткие санкции за разработку и испытание Ираном баллистических ракет.

"Я однозначно верю ему (президенту США)… Мы также видим, что европейцы начинают понимать, что Иран должен изменить свое поведение… Я думаю, что немцы начинают выражать готовность усилить давление на иранцев. Я полагаю, что британцы и французы также идут в этом направлении", - заявил Эрдан в эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ", передает РИА Новости.


По словам израильского министра, деятельность Ирана в Сирии и Ливане, а также его баллистическая и ядерная программы убедят европейские станы, что действия президента США обоснованны и серьезны. "Я полагаю, что через 120 дней, когда ему (президенту Трампу) вновь предстоит принять решение о том, останутся ли США в соглашении (с Ираном) или нет, произойдут серьезные изменения", - заключил министр.

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