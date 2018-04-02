Израильтяне возродят в Виннице огранку алмазов и запустят ювелирное производство

Израильская алмазодобывающая корпорация Col Cutting планирует создать в Виннице большое ювелирное производство, сообщает Stmegi.

Компания владеет собственными производственными мощностями в разных уголках мира. Ее производства расположены в Канаде и Намибии. Израильтяне уже подписали договор с Винницким Центром профессионально-технического образования №1 о социальном партнерстве и подготовке не менее 500 специалистов, первые 50 из которых начнут осваивать «азы» обработки драгоценностей уже в следующем учебном году.

«В июне начнется набор первых двух групп будущих гранильщиков алмазов. На годовой курс обучения возьмем 50 совершеннолетних лиц с базовым средним образованием, а также выпускников вузов, которые, например, не нашли работу по специальности экономиста или юриста, поэтому готовы к переквалификации. Теоретическую часть будут овладевать в центре профтехобразования, который имеет лицензию на подготовку гранильщиков, а практические навыки получать непосредственно на производстве компании-заказчика под руководством их специалистов. Поскольку в израильской корпорации планы амбициозные, то в целом им может потребоваться от 500 до 5 тыс. специалистов, которых они готовы трудоустроить не только на винницком предприятии, но и на заводах в Намибии и Канаде, где, соответственно, оплата будет значительно выше», - рассказал директор «Центра профессионально-технического образования №1» Валерий Дьяков.

Директор добавил, что владельцы компании в перспективе рассматривают возможность создания в Виннице центра по обработке алмазов и бриллиантов,поскольку город расположен в центре Украины и имеет хорошее транспортное сообщение со странами Европы. Кроме огранщиков, в центре будут готовить и ювелиров. Израильская корпорация не собирается ограничиваться в Украине только алмазным производством.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.