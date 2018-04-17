На израильских вокзалах будут выдавать «общественные» велосипеды

Министерство транспорта и администрация израильских путей сообщения ищут подрядчиков для нового экспериментального проекта по прокату велосипедов на железнодорожных станциях, сообщает Stmegi.

Это решение связано с тем, что во многих местах ж/д станции, при всей их несомненной пользе, находятся в отдалении от центра населенных пунктов, от жилых кварталов и главных транспортных артерий. По мнению чиновников, прокатные велосипеды, которые потом можно будет оставить в городе или, наоборот, добраться на них из города до вокзала, станут хорошим подспорьем для пассажиров железной дороги.



Первым объектом подобного эксперимента станет станция "Беэр-Шева - северная", расположенная рядом с университетом им. Бен-Гуриона. Велосипед там можно будет получить напрокат по "символической цене" (пока неизвестно, какой именно), посредством мобильного приложения.



"Общественные" велосипеды будет оснащены электронными датчиками, позволяющими контролировать их эксплуатацию велосипедистами и отслеживать местонахождение в режиме реального времени.



Как отмечают в израильском Минтрансе, число людей, перевозящих велосипеды на поезде, растет из года в год, так в 2017 году в часы пик в поездах ежедневно ездило около пяти тысяч пассажиров со своими велосипедами, тогда как в 2014 году их число составляло менее четырех тысяч.



Новая система вокзального проката велосипедов, которую со временем планируют внедрить в Тель-Авиве, Ашдоде, Нетании и других населенных пунктах, по замыслу министерских работников, должна стать альтернативой частному автотранспорту, на котором многие пассажиры доезжают до ж/д станций, чтобы потом пересесть на поезд, и собственным велосипедам, которые люди возят с собой по железной дороге.

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