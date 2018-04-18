СМИ: Нетаньяху согласовал с Трампом атаку в Сирии

18 апреля 2018 12:34 (UTC+04:00)

Израиль заранее согласовал с Вашингтоном удар по сирийскому военному аэродрому Т-4 в провинции Хомс, и США одобрили этот шаг. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, передает РИА Новости.

По данным собеседника газеты, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху "после переговоров с президентом Дональдом Трампом, приказал нанести удар по недавно прибывшей батарее ПВО, чтобы иранские силы не смогли применить ее против израильских самолетов".

Отмечается, что оружейная система была уничтожена до того, как ее успели подготовить к применению. Кроме того, израильские силы разрушили ангар, в котором находились беспилотные летательные аппараты, использовавшиеся иранцами.

Ранее министерство обороны России объявило о том, что удар по авиабазе Т-4 нанесли ВВС Израиля. По данным ведомства, в ночь на 9 апреля два истребителя F-15 выпустили восемь ракет, пять из которых были сбиты, три попали в цель. Российские советники при атаке не пострадали. Как передавало сирийское агентство САНА, в результате бомбардировки погибли и получили ранения несколько человек.

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