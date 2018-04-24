В Израиле изобрели шоколад для диабетиков

Израильский стартап A1C Foods Ltd. работает над созданием сладостей, изготовленных по рецептуре, не влияющей на уровень сахара в крови. Речь идет не о замене сахара искусственными подсластителями, а об использовании запатентованных ингредиентов, снижающих гликемический индекс продуктов. Об этом сообщает Stmegi со ссылкой на Calcalist.

Компанию основали Ран Гирш, налоговый адвокат и предприниматель, дочери которого был диагностирован диабет, и эндокринолог Мариела Гланд.

Ран Гирш рассказал изданию о том, что когда он впервые привел дочь на прием к эндокринологу Гландт, врач порекомендовала полностью исключить из рациона девочки углеводы, а затем, к его удивлению, предложила ей плитку шоколада. Выяснилось, что Мариела Гландт создала рецепт специального шоколада для своего отца-диабетика, который очень страдал от отсутствия в его жизни сладкого. Гландт рассказала Хиршу о том, что мечтает наладить массовое производство шоколада. «Я тут же предложил обсудить этот вопрос детальнее», — сказал мистер Хирш.

В 2016 году была зарегистрирована компания A1C Foods. На сегодняшний день специалисты A1C Foods разрабатывают уникальную рецептуру и технологии для производства продуктов с низким содержанием углеводов и гликемическим индексом.

«Наша цель заключается в выявлении специфических характеристик конкретных веществ, входящих в состав шоколада, и работе с этими веществами для снижения их гликемического индекса и влияния на уровень сахара в крови», — пояснил Ран Гирш. «Эту формулу можно сравнить с лекарственной, поэтому мы можем ее запатентовать. И уже подали предварительные заявки на патент», — добавил он.

По словам господина Гирша, на данном этапе компания ищет инвесторов, готовых вложить в развитие проекта 2 миллиона долларов.

Компания A1C строит большие планы и вне рынка продуктов для больных диабетом. Также ведется работа по созданию более полезной рецептуры для продуктов категории «джанк-фуд»: чипсы, фаст-фуд, сладкие напитки и пр. Компания сотрудничает с местными шеф-поварами для разработки линии мороженого с низким гликемическим индексом, а также линии низкокалорийных пицц, выпечки и хлеба.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.