Израиль пригласил Россию ознакомиться с разведданными по Ирану

1 мая 2018 15:09 (UTC+04:00)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал президента РФ Владимира Путина о новых разведданных, имеющих отношение к ядерной программе Ирана, и предложил прислать рабочую группу для детального ознакомления с материалами, сказал РИА Новости высокопоставленный источник в Иерусалиме.

Накануне глава правительства рассказал, что в распоряжение Израиля попали порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые, по его словам, неопровержимо доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".

"В состоявшемся после этого телефонном разговоре Нетаньяху проинформировал президента Путина о содержании материалов. Он пригласил рабочую группу для ознакомления с ними", — сказал собеседник агентства.

"На данный момент пока не решено, будет ли это сделано в России или в Израиле", — добавил он.

Обличительное заявление прозвучало в разгар международной дискуссии о пересмотре ядерной сделки с Ираном и может стать дополнительным козырем в пользу сторонников ее ревизии, которых возглавил президент США Дональд Трамп.

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