В Израиле рассказали, что Москва отслеживает действия Тель-Авива в Сирии

5 мая 2018 11:26 (UTC+04:00)

Израилю не нужно ставить российских военных в известность о своих операциях в Сирии: те видят и опознают израильские самолеты, но, согласно договоренностям, не вмешиваются в происходящее, рассказал в интервью РИА Новости бывший израильский министр обороны Моше Яалон.

Принцип "не мешать друг другу" лежит, по его словам, в основе "механизма деконфликтизации", который действует почти три года и призван обезопасить обе страны от случайных столкновений и иных конфликтных ситуаций в Сирии.

"Это даже не координация. Русским не нужно координировать с нами свои действия, а нам — координировать с ними свои. Они и мы умеем опознавать самолеты друг друга. Мы в состоянии отличить сирийский Су-24 от российского Су-24… Точно так же они опознают наши самолеты и не вмешиваются", — сказал собеседник агентства, который участвовал в достижении договоренностей.

"Нам не нужно координироваться, сообщать в российский штаб о том, что мы собираемся нанести авиаудар. Мы понимаем, что они в состоянии опознать наши самолеты. Они не мешают нам, мы не мешаем им", — добавил он.

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