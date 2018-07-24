Израиль выразил заинтересованность в полном выводе иранских сил из Сирии

24 июля 2018 11:24 (UTC+04:00)

Власти Израиля на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым выразили заинтересованность в полном выводе иранских сил из Сирии, но не отвергали никаких российских предложений, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в израильском правительстве.

Ситуация в Сирии и проблема военного присутствия там Ирана стали основными темами переговоров, которые больше двух часов шли в Иерусалиме с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Авигдора Либермана.

"Израиль <…> оставляет за собой право свободы действия Армии обороны Израиля", — сказал источник, комментируя появившиеся по итогам встречи публикации о том, что в Иерусалиме якобы отвергли предложение России об удалении иранских сил в Сирии на расстояние в сто километров от границ Израиля.

Газета "Гаарец" пишет, что сверх этого израильтяне требуют вывезти из соседней страны дальнобойные вооружения, с помощью которых иранцы смогли бы преодолеть буферную зону, и убрать прикрывающие их системы ПВО, прекратить доставку через границу иранского оружия в Сирию и Ливан. Издание цитирует неназванный израильский источник, который сказал, что в Иерусалиме предпочитают действовать сейчас, нежели ждать, пока Иран накопит "сотни и тысячи ракет" в Сирии и превратит ее в "еще один Ливан".

МИД по итогам блиц-визита российской делегации в Иерусалим сообщил, что стороны уделили основное внимание ситуации в Сирии, подробно рассмотрев задачи завершения антитеррористической операции на юге страны и обеспечения безопасности вдоль границ Израиля, включая выполнение Соглашения о разъединении сил 1974 года.

Упомянутые договоренности года предполагают наличие на стыке двух стран полностью или частично демилитаризованных зон с присутствием там миротворческого контингента ООН. Об актуальности соглашения 44-летней давности израильтяне заговорили с началом в соседних районах Сирии наступления правительственных войск, которые силой и переговорами вытесняют оттуда отряды оппозиции.

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