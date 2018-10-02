Пограничный переход между Сирией и Израилем готов к открытию

Пограничный переход "Кунейтра" между Сирией и Израилем готов к открытию с сирийской стороны. Об этом сообщил журналистам заместитель командующего группировкой российских войск в САР генерал-лейтенант Сергей Кураленко, передает во вторник ТАСС.

"Пограничный переход готов к открытию, готов начать функционировать. Этому предшествовала большая работа, которую провели Вооруженные силы Сирийской Арабской Республики при поддержке ВКС России. Это, прежде всего, - разгром террористов в этом районе. Затем работала большая группа офицеров вместе с представителями Вооруженных сил Сирии по выполнению мероприятий постконфликтного урегулирования", - сказал Кураленко журналистам.

Ранее министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман заявил, что Израиль также готов открыть переход "Кунейтра" - единственный официальный пограничный переход с Сирией.

Условия для возобновления работы КПП с сирийской стороны появились с восстановлением контроля правительственных войск над южными районами САР и возвращением на линию разъединения с Израилем миротворцев ООН.

Кураленко рассказал также, что с сирийской стороны работу на КПП, "конечно, начинали российские военнослужащие, российская военная полиция". "Мы пришли на это место, проверили его, после этого были большие работы проведены по разминированию местности", - сообщил генерал. Он уточнил, что проверяли эту работу саперы миссии ООН, которые "убедились, что работа была проведена качественно представителями российской военной полиции, представителями сирийских структур". "После чего был произведен ремонт всех помещений, установлена компьютерная база, установлены телефоны и, соответственно, мы с уверенностью говорим, что погранпереход готов к работе", - подчеркнул генерал.

Переходом "Кунейтра" в прошлом пользовались в первую очередь друзы, чья община в результате арабо-израильского конфликта оказалась по разные стороны границы.

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