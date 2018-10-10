Рязанская область России надеется на тесное сотрудничество с Израилем

10 октября 2018 13:17 (UTC+04:00)

Власти Рязанской области рассчитывают на тесное сотрудничество с Израилем, который рассматривается как потенциальный инвестор и партнер в реализации совместных проектов, заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов на заседании смешанной российско-израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает в среду РИА Новости.

Заседание состоялось в Тель-Авиве. В состав делегации, которую возглавил заместитель председателя правительства России, председатель российской части комиссии Максим Акимов, вошли представители федеральных министерств, руководители трех регионов РФ. Рязанскую область представлял губернатор Любимов, отмечает пресс-служба правительства региона.

На пленарном заседании комиссии обсуждались вопросы формирования зоны свободной торговли, развития взаимодействия в сфере промышленности, строительства, жилищного хозяйства, энергетики, АПК, образования, медицины, туризма, и ряде других отраслей. Акимов проинформировал собравшихся об итогах встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, предшествовавшей пленарному заседанию комиссии, говорится в сообщении.

"Взаимное доверие и добрая воля способны преодолевать любые преграды и создавать прочный фундамент для успеха. Руководители наших стран на протяжении многих лет демонстрируют эти качества. Это хороший пример для всех нас", – сказал Акимов, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, Рязанская область входит в число трех субъектов России, наиболее эффективно и плодотворно сотрудничающих с Израилем.

В своем выступлении Любимов назвал Израиль одним из приоритетных зарубежных партнеров региона. Сейчас годовой товарооборот между Израилем и Рязанской областью составляет около 10 миллионов долларов с примерно равными долями экспорта и импорта. По итогам первого полугодия 2018 года объем взаимных поставок вырос на 7 процентов и демонстрирует тенденцию к устойчивому росту. Рязанские предприятия экспортируют кровельные материалы, теплоизоляцию, битумные смеси, изделия из керамики и стекла, продукты питания, телекоммуникационное оборудование, коммутирующие приборы. Импорт представлен средствами защиты растений, радиоаппаратурой, медицинскими изделиями.

"Израиль интересен нам не только как торговый контрагент, но и как потенциальный инвестор и партнер для осуществления совместных проектов", – приводит слова Любимова правительство региона.

Глава региона напомнил, что первый шаг на пути к тесному сотрудничеству был сделан в сентябре прошлого года в рамках 14 заседания смешанной российско-израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В декабре состоялся визит рязанской делегации в Израиль, в рамках которого была организована презентация экономического и инвестиционного потенциала региона, переговоры представителей бизнес-сообщества в формате B2B и B2G.

Одним из наиболее перспективных направлений взаимодействия губернатор назвал здравоохранение, в частности развитие высокотехнологичной медпомощи. В сфере АПК хороший эффект сможет дать использование передового опыта израильских агропромышленных холдингов. По словам главы региона, не менее активно ведется совместная работа в сфере промышленности. В частности, достигнуты договоренности о поставках в 2019 году приборов АО "Плазма".

"Мы надеемся на тесное сотрудничество с Израилем, и будем оказывать предприятиям все возможное содействие", – сказал Любимов.

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